Patricia Santos Da Humildade à Excelência na Gestão de Pessoas

No coração do bairro luxuoso do Itaim Bibi, Patricia Santos, a renomada cabeleireira do Espaço A+ Salon Luxe Express, é um exemplo inspirador de superação e sucesso. Com 23 anos de carreira, ela lidera a maior equipe de assistentes e alcança o maior faturamento no salão, provando que a paixão e dedicação podem transformar vidas.

Sua trajetória começou aos 15 anos, como auxiliar de cabeleireiro, mas foi através da generosidade de Fabiola, a cabeleireira do salão onde começou como assistente, que Patricia descobriu sua verdadeira paixão pela arte do cabelo. A jovem cabeleireira, que iniciou sua jornada humildemente lavando cabelos, agora é uma Hair Stylist conceituada com uma clientela fiel.

Em seu livro "Gestão de Pessoas", lançado em 2023 pela editora Lux, Patricia compartilha insights valiosos sobre a importância da gestão de pessoas nas organizações. Em suas palestras dedicadas a esse tema, ela destaca como as relações humanas são essenciais para impulsionar os negócios e alcançar objetivos estratégicos.

O livro está disponível nas principais lojas online, incluindo Amazon, Submarino e Shoptime, oferecendo uma visão abrangente sobre como compreender as necessidades dos colaboradores, promover ambientes saudáveis e alinhar práticas de gestão aos objetivos da empresa.

Patricia Santos não apenas elevou-se no mundo da beleza, mas também tornou-se uma referência na Gestão de Pessoas, inspirando outros a trilharem caminhos de sucesso. Sua história é um testemunho vivo de que a perseverança e o amor pela profissão podem conduzir a conquistas notáveis.

