Pedro Sampaio se apresenta doente durante carnaval e relata momentos dificeis: 'Mal'

"Depois do primeiro show, eu desabei. Perdi muita energia e voltei a me sentir mal. Agora, era mais difícil a recuperação para o segundo show, mas desistir não era uma opção. Vim dormindo no jato até Aracati. Rezando para melhorar logo", contou o artista, que conseguiu fazer a apresentação. "Não sei explicar o que acontece, só sei que é mágico. No fim, deu tudo certo. Vou sempre me entregar de corpo e alma", afirmou.