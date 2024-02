Por conta do relacionamento que teve com Luciano Huck, Eliana faz revelação: 'Receio'

Com convívio mais próximo nos últimos anos, Eliana admitiu que teve receio de se aproximar de Angélica por conta do "histórico de nossa vida pessoal". A apresentadora dominical do SBT foi namorada de Luciano Huck por dois anos, com quem rompeu em 1999. Desde 2004, ele é casado com Angélica.

De acordo com as apresentadoras, quem incentivou a amizade entre elas foi Xuxa. "'Você e a Eliana têm que se aproximar, vocês são muito parecidas'. Ela fez o grupo [no WhatsApp] e colocou a gente ali. Ela foi a grande agregadora", contou Angélica. De acordo com a apresentadora do SBT, ela não encarou com naturalidade o primeiro encontro entre ela, Xuxa e Angélica na companhia dos maridos. "Eu achei estranhíssimo", lembrou Eliana, sincera. Angélica afirmou que não tinha conhecimento do receio de Eliana, mas quis quebrar a sensação de um eventual desconforto. "Eu não sabia disso, mas eu intuía isso. E por isso que foi daquele jeito. Eu falei: 'Vai lá, vamos lá. Não tem nada a ver'. Isso não será um impeditivo para que a gente tenha uma amizade, jamais. Até porque estamos falando de uma coisa que tem uma potência muito maior, que somos nós, mulheres, juntas", disse. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy) Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)