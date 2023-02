"Por isso ele inventou que o cachorro comeu": Novo relato e "localização" do corpo de Eliza Samudio

Um dos crimes mais chocantes que já aconteceu no Brasil, sem sombra de dúvidas, foi o assassinato de Eliza Samudio. A terrível situação aconteceu em 2010, quando ela foi assassinada em Minas Gerais. O corpo da ex-amante do goleiro Bruno nunca foi encontrado.



Apesar disso, em janeiro de 2013 a juíza do Tribunal do Júri de Contagem, determinou a expedição da certidão de óbito. De acordo com investigações da Polícia Civil, Eliza Samudio desapareceu em 2010 aos 25 anos e era mãe de um menino que teve com o atleta que, à época, era recém-nascido.

Bruno, que era jogador titular do Flamengo, não reconhecia a criança, mas um exame de DNA comprovou a paternidade. Dessa forma, ele foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver e sequestro e cárcere privado do filho Bruninho.



Quando confessou o assassinato, Bruno também relatou, chorando muito, que Eliza Samudio teria sido morta, esquartejada e, depois, jogada para os cachorros. A versão do jogador, no entanto, não chegou a convencer Beto Ribeiro, que falou sobre o assunto em um podcast.

Ele levantou uma série de hipóteses, inclusive, de que algumas histórias foram inventadas durante a própria investigação. Nisso, ele citou a parte de que os restos de Eliza Samudio foram jogados para um cachorro. Além disso, ele levantou a hipótese que a modelo recebeu um atestado de óbito, mas seu corpo nunca foi encontrado.



“Deram um atestado de óbito para eles, mas não tem corpo e se ela estiver em algum lugar?”, disparou Beto Ribeiro. Sobre os cachorros ele citou: “Falam que a carne humana é muito indigesta para os bichos”. Além disso, o famoso citou outras questões e pode ter insinuado que partes das histórias foram inventadas na investigação.