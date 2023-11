Por sair de A Fazenda, Lucas Souza deve pagar multa à emissora: 'Devolver prêmios'

Deu ruim! Após a desistência de Lucas Souza, muitos internautas questionaram sobre a multa que o peão teria que pagar à Record por deixar o reality show por vontade própria. Porém, parece que o influenciador realmente vai voltar para casa com os bolsos vazios.

De acordo com o portal Notícias da TV, parece que Lucas terá que abrir mão de todos os ganhos que conquistou durante sua passagem pelo reality show, como consta no contrato previamente firmado entre a emissora e o peão. Isso inclui os prêmios em dinheiro que ele garantiu em publicidades e outras campanhas que acontecem durante o programa.

Inicialmente, Lucas terá que pagar cerca de R$ 80 mil, que foi o valor oferecido para que o influenciador participasse do programa. "Na hipótese da desistência durante a participação do programa, o contrato será considerado automaticamente rescindido, ficando neste caso a contratada [o participante] obrigada a devolver todos os valores a que tiver feito jus. São eles: remuneração; e; valores oriundos de merchandising e eventuais premiações, dentre outros, como arcar com multa rescisória no valor correspondente ao valor total do contrato, sem prejuízo de apuração com eventuais perdas e danos causados", diz o trecho do contrato entre a emissora e os peões.