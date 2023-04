Prefeitura aplica primeiro Simulado Reme para alunos do 2º ao 9º ano

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) aplicou nos dias 12 e 13 de abril, o primeiro Simulado Reme (Rede Municipal de Ensino) para alunos do 2º ao 9º, das 97 escolas municipais. Esse é o primeiro Simulado aplicado no ano e tem intuito pedagógico, ou seja, foi realizado para conhecer o aluno, saber da dificuldade de aprendizagem e também, ambientá-lo para outras situações, como a avaliação do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, ficou a critério das escolas utilizar o Simulado para compor a nota ou não. "O Simulado serve para diagnosticar as habilidades e aprendizados que não foram consolidados pelo aluno, e orientar a tomada de decisões frente aos conteúdos que eles mais têm mais dificuldades”.

O objetivo foi sentido e comemorado pelos alunos. Bianca Machado, de 11 anos, conta que se preparou e conseguiu atingir suas metas. "Eu sabia que o simulado iria me mostrar o que eu precisava melhorar, mas mesmo assim me preparei e tirei 10 em português e 9 em matemática", conta.

A superintendente explica ainda que as notas não servem para ranquear escolas. “Precisamos desconstruir o que significa a avaliação, elas vão ajudar a fazer o professor compreender a dificuldade que o aluno tem em determinado conteúdo para trabalhar isso com eles, de uma maneira mais profunda, para que o estudante não vá para o 2º bimestre com dúvidas”.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o Simulado teve como principal objetivo trazer ao aluno a experiência de uma avaliação de larga escala e vai acontecer no final de cada bimestre. “Isso serve principalmente para fazer as intervenções necessárias ao longo do processo educacional”, conclui.

Ideia que agrada a presidente da APM (Associação de Pais e Mestres) do Jardim Itamaracá, Heloísa Ribeiro Costa, mãe do aluno Paulo Vitor, do 4º ano. "O Simulado Reme serve de aprendizado para a vida acadêmica. É necessário, pois contribui para a vida das nossas crianças e também para acostumar com outras provas que virão”.

NA PRÁTICA

O Simulado Reme teve dois cadernos que foram aplicados nos dias 12 e 13 de abril. Para os anos iniciais, do 2º ao 5º ano, os cadernos foram de Linguagem e Matemática e para os anos finais, o caderno 1 foi composto pela área de Linguagens, que envolvem as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes, Inglês e Educação Física e o segundo caderno com questões de Matemática, Ciências Humanas e da Natureza.

Para os alunos dos anos iniciais, do 2º ao 5º ano, os alunos responderam 10 questões cada. Já os estudantes dos 6º ao 9º ano receberam o caderno com 20 questões.

Os alunos do 5º ano da Escola Municipal Antônio José Paniago, ficaram felizes com as notas do Simulado e esperam pelos próximos. A aluna Diomeli Sinsurin, de 10 anos, disse que gosta mais de Matemática e conta não ter ficado nervosa diante da prova. “Eu me preparei estudando para as provas bimestrais e me saí bem no Simulado. Foi o segundo que fiz”. Já Matheus Pietro da Silva Machado, também de 10 anos, disse que ficou animado com a aplicação do Simulado, já que pretende ser Arquiteto igual a mãe e sabe que o curso exige preparo.

As avaliações foram aplicadas no turno de estudo do aluno com duração mínima de 1 hora. Cada unidade escolar alinhou a rotina para aplicação do Simulado.