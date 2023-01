Preta Gil é internada às pressas; assessoria se pronuncia

Desmaiada e em uma cadeira de rodas, Preta Gil deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã de quinta-feira, 05 de janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal “Em Off”, a cantora teria chegado a emergência acompanhada do marido, Rodrigo Godoy.



A assessoria da artista destacou que ela teria feito apenas exames de rotina e passa bem. A clínica, por sua vez, não emitiu nenhum comunicado sobre o a cantora, afirmando que “não comenta o estado de saúde de seus pacientes, sem a devida autorização”.

Até o fechamento desta reportagem, a filha de Gilberto Gil havia se pronunciado sobre o assunto e ela ainda estaria na unidade hospitalar.