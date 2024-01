Previsões Impactantes de Tarólogo Geram Expectativa e Preocupação no BBB24 e Além

Na última edição do programa exibido em 11 de janeiro, o tarólogo Val Couto trouxe previsões inquietantes sobre participantes do BBB24, alertando Ana Maria Braga sobre questões cardíacas e destacando preocupações em relação a uma fatalidade pós-programa. As previsões surpreendentes não se limitaram ao reality, estendendo-se a figuras como Bruna Marquezine e Claudia Alencar, esta última enfrentando, segundo o tarólogo, desafios espirituais que geram apreensão. As revelações impactantes de Val Couto prometem influenciar a trajetória dessas personalidades, deixando o público ansioso por desdobramentos futuros.

Confira abaixo o programa e as previsões na íntegra: