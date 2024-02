Primeiro Dia do Carnaval de São Paulo 2024 no Camarote da Cidade

O Carnaval de São Paulo 2024 iniciou com todo o brilho e animação esperados, e o Camarote da Cidade foi o local escolhido para dar as boas-vindas a esse momento de festa e alegria. Sob os holofotes e entre os convidados ilustres, a produtora Nfilmes e os apresentadores Luhane Bublitz e Max Cherman comandaram as entrevistas, trazendo insights e perspectivas únicas sobre essa celebração tão aguardada.

O prefeito Ricardo Nunes, junto com sua esposa Regina Carnovale Nunes e filha Mayara Nunes, marcaram presença no camarote, destacando a importância cultural e econômica do Carnaval para a cidade de São Paulo. Em suas palavras, ele ressaltou o compromisso da gestão municipal em promover eventos que valorizem a diversidade e a cultura.

Quem ficou responsável por elevar ainda mais o clima de festa foi o renomado DJ Bruno Constantini, com sua seleção musical eclética e contagiante que fez o público dançar e se divertir até altas horas da madrugada.

Além disso, o camarote foi palco de encontros e conversas animadas entre grandes políticos, personalidades da música, da moda e da televisão, que se uniram para celebrar a diversidade e a alegria do Carnaval de São Paulo. A atmosfera festiva e as performances de artistas locais garantiram momentos inesquecíveis aos presentes.



