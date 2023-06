Príncipe Harry é flagrado 'flertando' com outras mulheres

Enquanto os rumores de uma crise em seu casamento com Meghan Markle se espalham pelo mundo, o príncipe Harry foi curtir um jogo de uma competição militar nos Estados Unidos, e pareceu bem a vontade com outras mulheres.

Em um flagra que está viralizando na web, o filho do Rei Charles lll aparece interagindo com algumas meninas que estavam ao seu lado na arquibancada do evento esportivo, que aconteceu em San Diego.

Rei Charles se sente ‘frustrado’ e cansado do comportamento de Harry

O momento mostra o príncipe batendo um papo descontraído com as moças, enquanto elas não escondem estarem encantadas com Harry.

Meghan não deu as caras no local e os internautas sentiram sua falta: “Harry soltinho soltinho com outras mulheres, cadê a Meghan? Tô achando que eles terminaram mesmo!”; “Meghan realmente não aparece mais com ele, né?”.

CRISE NO RELACIONAMENTO?

Ao que tudo indica, Príncipe Harry e Meghan Markle não são mais um casal. De acordo com o jornal português Flash!, o casal vive um casamento de fachada e ensaia para tornar o divórcio público.

Segundo a publicação, Harry e Meghan repetem a história de Lady Di, que enfrentou muitos problemas após se divorciar do agora Rei Charles III.

A especialista Angela Levin contou que o casal não mora mais junto e já está definindo os termos da separação. Segundo ela, Harry está em um quarto de hotel por tempo indeterminado.

Além disso, a biógrafa afirmou que Meghan pretende fazer um inferno na vida do ex-marido pela custódia dos filhos Archie, de quatro anos, e Lilibet, de um.