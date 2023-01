'Quanto custou?', filho de Bolsonaro expõe Gabriel

Na última terça-feira, 10 de janeiro, teve início a Casa de Vidro do “Big Brother Brasil 23”, da Rede Globo. Os internautas pesquisaram as redes sociais de todos os participantes e descobriram que Gabriel é seguido no Instagram por Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Em um comentário em um Instagram de fofocas o político fez questão de expor o modelo e afirmou que Gabriel também o seguia nas redes sociais.

“Você me seguia, mas se vendeu. A pergunta é: Sofá do Boninho quanto custou para você ou o que custou?”, escreveu ele na publicação.