RBD confirma retorno e turnê no Brasil

O RBD está de volta! Os protagonistas da novela teen que arrastou uma multidão nos anos 2000 finalmente vão se reencontrar. Sem Alfonso Herrera, o agora “quinteto” volta aos palcos no final deste ano para uma série de shows – que eles prometem ser a última. O anúncio oficial aconteceu na noite desta quinta-feira, 19 de janeiro.



Em uma live no TikTok que durou menos de 10 minutos, a produção exibiu um vídeo oficial com informações das cidades onde vão passar. Rio de Janeiro e São Paulo serão as duas cidades com apresentação do grupo. Allianz Park e Engenhão serão os estádios a receber o grupo nos dias 17 e 19 de novembro. A Live Nation ficou responsável pelo evento e a venda dos ingressos deve acontecer a partir do dia 26 de janeiro.

A maior parte da turnê se concentra nos Estados Unidos. com 14 shows. No México serão três apresentações e, no Brasil, mais duas. Os fãs esperam por um show extra no dia 18 de novembro, data em que os artistas estão “de folga” por aqui.



O resto da América Latina ficou de fora da turnê. As principais bases de fãs dos artistas realmente estão fora da lista. Alguns dos maiores shows do RBD aconteceram em Bogotá, Lima, Santiago entre outras cidades.