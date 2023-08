Requisitada entre atores e celebridades, Mãe Michelly da Cigana revela novidades

Mãe Michelly da cigana possuiu 36 anos de religião de matriz africana e esse ano tem a honra de receber na festa que vai parar a cidade de Bela Vista, Alvorada ( RS) e região para junto a seus fãs , amigos , seguidores , brindar 30 anos de AXÉ com a chegada de sua pomba gira Maria Padilha.



Convidados de todo o Brasil e devotos / admiradores da religião, serão surpreendidos com uma festa bombástica de muito bom gosto, comidas, bebidas e muita música com o sambista direto de São Paulo, Renê Sobral.



Mãe Michelly Cigana faz previsões sobre o futuro da apresentadora Eliana



Consagrada nos domingos do SBT, Eliana tomou o foco dos holofotes após sua ida à Globo para participar do Criança Esperança nas últimas semanas, aumentando os rumores de que será contratada pelo canal em breve. Entretanto, segundo uma previsão de Mãe Michelly da Cigana, ela continuará no canal de Silvio Santos, mas por vontade própria.

"Eliana vive uma fase profissional maravilhosa, mas não vejo ela mudando de emissora esse ano. Vejo ela muito grata ao SBT e não cedendo a qualquer proposta só por maior visibilidade. Boas parcerias, oportunidades se abrindo, novos contratos, mas nada com a Globo", diz a médium. Vale ressaltar que nos últimos dias a estrela faltou a uma festa para comemorar os 42 anos da emissora em que trabalha e deu o que falar nos bastidores.

Além disso, a sensitiva ainda garante que Eliana será convidada por outro canal para assumir um novo projeto, mas por recusar, o comando ficará na mão de uma de suas amigas: "Lá na Globo, quando vai ser cogitada como número 1 para um grande programa. Na recusa dela, vai sobrar a opção para outra mulher clara (Angélica ou Xuxa)".

Já sobre sua vida pessoal, Mãe Michelly conta que a loira está em um ótimo momento: "A saúde está ótima. Vejo uma viagem ao exterior também de férias com muita felicidade, pois será conciliada com férias e trabalho".