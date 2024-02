Ritmo e Emoção: A Jornada de João Pedrosa na Avenida com a Mocidade Alegre

Nas vibrantes cores e ritmos do Carnaval de São Paulo, João Pedrosa traz sua energia contagiante para o terceiro ano consecutivo desfilando pela Mocidade Alegre. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilha sua emocionante jornada e vínculo especial com a escola, mergulhando na essência da festa brasileira que une comunidades e celebra a cultura. Suas palavras refletem não apenas a paixão pelo desfile, mas também a importância da união e acolhimento que permeiam essa experiência única. Entre sambas, fantasias e a magia da avenida, João revela sua gratidão e entusiasmo em representar a Mocidade Alegre mais uma vez.

"É meu terceiro ano consecutivo desfilando na Mocidade Alegre, escola que me acolheu tanto desde quando cheguei em SP. O enredo desse ano fala muito sobre a história do samba, sobre a música e a cultura brasileira na perspectiva de Mário de Andrade, e eu estou super entusiasmado pra entrar na avenida e levar mais um título junto a escola! Na torcida sempre!!!!", declara João.

Qual a sua relação com o Carnaval, sobre como é estar mais um ano com a Mocidade?

Eu sempre fui muito animado com o carnaval! Mas o maior presente foi quando fui convidado para desfilar na Mocidade Alegre a primeira vez em 2022, pela Thelminha! Ela é uma figura muito importante dentro da Mocidade Alegre, e claro que eu aceitei esse convite e aí eu desfilei em 2022, 2023 e agora vou desfilar mais um ano em 2024 e eu me sinto muito feliz e honrado!

Como se sente em mais um ano na avenida?

A Mocidade é uma Escola que me acolheu muito, que sempre me recebe muito bem, desde à presidência até as pessoas que estão fazendo as fantasias, pessoas que estão envolvidas com a escola de alguma forma. Então é um imenso prazer estar novamente na avenida representando essa linda Escola.

E como se organizou para desfilar em São Paulo?

É sempre muito bom quando você chega em uma cidade nova, ainda mais depois de tanto tempo morando em um mesmo lugar, vir para uma cidade tão grande como essa e se sentir acolhido por pessoas que estão sempre ao seu redor.

E ainda mais quando se pensa em carnaval que é essa festa tão brasileira que fala muito cobre comunidade e sobre união, é importante a gente valorizar isso cada vez mais, então estou muito feliz, muito contente de estar mais um ano desfilando com a Mocidade Alegre, tive a alegria de estar ao lado deles no ano passado quando a escola foi campeã e isso nos deixa cada vez mais animados.