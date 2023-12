Sabrina Sato brilha durante ensaio de carnaval com look carissímo: 'De metal'

A apresentadora Sabrina Sato, brilhou na noite desta terça-feira (12), ao marcar presença no ensaio de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Na ocasião, a apresentadora estava usando um minivestido dourado de malha de metal para sambar muito.

A famosa, que em 2024 completará 20 anos à frente da bateria da agremiação, exibiu as pernas torneadíssimas e super bronzeadas, com direito à maquiagem que deixa a pele brilhosa.

O vestido de metal escolhido por Sabrina custa R$ 11,6 mil e é assinado pela estilista sueca Fannie Schiavoni. Para completar o look sensual, a apresentadora apostou em sandálias douradas da renomada marca René Caovilla, que estão à venda no e-commerce Farfetch por R$ R$ 10.716.

De acessórios, ela optou por maxi braceletes banhados a ouro da marca Defaïence, que estão disponíveis para compra por R$ 4,7 mil, e também maxi brincos de argola da mesma marca, que custam R$ 4 mil.

No Carnaval do ano que vem, a Gaviões levará o enredo "Vou Te Levar pro Infinito", que homenageia o icônico samba "Coisa Boa é Para Sempre", de 1995, que inclusive conquistou o primeiro título da escola no Carnaval paulista. Vale lembrar que, além da Gaviões, Sabrina ainda desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 2024.