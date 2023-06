Sabrina Sato se pronuncia após rumores de romance com Paulo André

Sabrina Sato está solteira desde a separação de Duda Nagle e, sempre que ela pode ficar mais próxima de alguma pessoa, já vira um possível alvo de affair para a apresentadora. Depois de João Vicente de Castro, que já namorou a Sabrina há alguns anos, ser apontado como novo boy dela, agora foi a vez do atleta e ex-BBB Paulo André.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, ele já foi visto no condomínio da apresentadora algumas vezes e os familiares de Sabrina até já o viram no local.

“Eles estão ficando. Não foi uma única vez, está rolando. Recentemente até pediram para fazer uma foto juntos num evento. Mas era estratégia para despistar, apenas para mostrar que são ‘conhecidos'”, disse uma fonte da coluna.

JOÃO VICENTE?

Em uma entrevista para o TV Fama, programa da RedeTV!, a apresentadora comentou sobre a vida de solteira.

“A minha vida de solteira está igual era antigamente, não muda muito. É uma fase muito boa que eu estou vivendo. Acho que toda mulher que passa pelo que eu passei, querendo ou não, acaba amadurecendo. A saída é se conhecer mais, é se amar mais, é acreditar mais em você e fazer companhia para você”, disse ela.

A famosa tem ficado cada vez mais próxima do ex-namorado João Vicente de Castro, principalmente porque eles irão apresentar um programa juntos, e abriu o jogo sobre sua relação com ele.

“Eu e o João nos encontramos muito porque a gente trabalha junto. É sempre bom estar com João, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um grande amigo e que eu quero muito bem. A gente se diverte demais”, afirmou.