Saiba tudo que rolou antes de Wanessa Camargo ser confinada: 'Big Brother 24'

A cantora Wanessa Camargo foi um dos nomes que mais causou alvoroço nas redes sociais entre o elenco de famosos para a edição de 2024 do "Big Brother Brasil". Porém, de acordo com o portal POPline, a diva já estava se preparando há um bom tempo para o confinamento!

Segundo informações do site, a filha de Zezé Di Camargo já estava se preparando desde o final do ano para produzir conteúdo para suas redes sociais nos próximos meses em que estaria confinada. A cantora chegou, inclusive, a realizar uma live de despedida para seus fãs no dia de seu aniversário, 28 de dezembro.

No final do ano, a equipe da cantora chegou a lançar um canal de transmissão no WhatsApp para divulgar notícias sobre ela e tentando também aumentar seu engajamento nas redes sociais. Além disso, Wanessa também teria deixado um videoclipe pronto para lançar enquanto está confinada no reality show, aproveitando que seu nome estará em alta.