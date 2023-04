Samara Felippo apaga Mário Frias de foto e substitui por emoji de cocô

Lembranças do passado podem revelar mudanças de comportamento! Que o diga Samara Felippo… A atriz, que atuou em Malhação, postou foto da temporada de 1999, quando atuou ao lado de Fernanda Nobre, Priscila Fantin, Robson Nunes e Mario Frias.



Os atores aparecem nos bastidores das gravações de “Malhação: Múltipla Escolha”, sorridentes. Mas a atriz, nos stories, mostrou que não curte mais o ex-secretário da Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL).

“Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio!”, escreveu ela, inicialmente cobrindo o rosto de Frias com um emoji de palhaço.

Samara colocou emoji de palhaço no rosto do ex-colega de Malhação – Foto: Reprodução/Instagram @sfelippo

Samara, que é madrinha do filho do ex-ator e Nivea Stelmann, não poupou o compadre e voltou a publicar outra foto nos stories, dessa vez com um emoji de cavalo.



Ela ainda editou a legenda da publicação original com mais uma ofensa e substituiu a hashtag “#rodrigo”, nome do personagem de Frias na trama, por “#patético”.

Por fim, Samara Felippo usou um emoji de cocô no rosto do deputado federal pelo PL-SP.

“Agora achei! Ofendi os jumentos também”, legendou.