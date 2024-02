Saúde Sexual: Especialista Oferece Orientações para um Carnaval Seguro

À medida que o Carnaval se aproxima, a empolgação dos foliões cresce, ansiosos por celebrações, blocos de rua, desfiles de escolas de samba e reencontros. Contudo, a prioridade deve ser sempre a preservação da saúde, evitando complicações nas semanas seguintes.

Segundo o sexólogo e terapeuta Frederick Martins, a adoção de cinco cuidados básicos pode assegurar a saúde e proporcionar a oportunidade de desfrutar de muitos carnavais futuros. O especialista destaca essas precauções:

Prevenção combinada: Reconhecer que todos estão suscetíveis a diversos riscos e infecções é crucial. Manter a consciência, estar entre pessoas confiáveis e deixar claro aos parceiros sexuais que não haverá sexo sem proteção são fundamentais.

Utilizar preservativos em todas as relações sexuais: Essa é a única forma segura de prevenir não apenas gravidezes indesejadas, mas também diversas doenças. O Dr. Martins alerta que muitas DSTs são assintomáticas, enfatizando a importância de não abrir mão dos preservativos.

Manter as vacinas em dia: Dado que a Hepatite B e, em certas circunstâncias, a Hepatite A podem ser transmitidas sexualmente, é essencial garantir a imunização adequada.

Avaliação pós exposição: Em casos de relações sexuais desprotegidas, é crucial procurar um local para a avaliação do uso de profilaxia pós-exposição sexual, dentro das 72 horas após a prática.

Por último, a diversão deve ser acompanhada de responsabilidade. O especialista destaca a importância de todos se divertirem e aproveitarem os momentos de prazer, mas sem se exporem a riscos. Ao adotar as precauções necessárias, todos poderão usufruir da melhor forma o retorno do Carnaval.