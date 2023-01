Sem proibição do PSG, Neymar é flagrado em festa durante velório de Pelé

Neymar foi flagrado em uma festa em Paris na noite de segunda-feira (2), enquanto acontecia o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022), em Santos. A declaração do pai do atleta sobre ele não ter sido liberado pelo Paris Saint-Germain foi desmentida por um jornalista do L'Équipe, um dos principais jornais franceses.

"O PSG absolutamente não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o enterro de Pelé", informou Hadrien Grenier, que é setorista do clube no jornal, através de sua conta no Twitter. A notícia também foi confirmada pelo Le Parisien".

Na manhã de segunda, Neymar pai esteve presente na Vila Belmiro e afirmou para a imprensa que o filho não havia sido liberado pelo time francês para vir ao Brasil. O camisa 10 da Seleção Brasileira, que começou a carreira no Santos, era uma das pessoas mais esperadas na despedida do rei do futebol.



José Luiz Datena, que fazia a cobertura do funeral pela Band através do Brasil Urgente, criticou a ausência do craque. "Se houvesse um apertozinho, dava para o Neymar vir para o Brasil e voltar para disputar o Campeonato Francês. Não ia doer nada, ele já fez isso para fazer festa", apontou ele.

Neymar não chegou a dar nenhuma declaração sobre o assunto nas redes sociais, mas publicou fotos em que aparecia no centro de treinamento do PSG. De início, os fãs foram compreensivos. Mas quando Kylian Mbappé, que joga no mesmo time, apareceu em Nova York para acompanhar um jogo da NBA, começaram a estranhar.



Já na manhã desta terça-feira (3), vídeos do atleta cantando em uma festa em Paris começaram a circular nas redes sociais. Marquinhos, que joga na seleção e no PSG, também estava presente no evento.