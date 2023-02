Sensitiva revela que Glória Maria vai reencarnar na própria família e filhas são o motivo surpreende

E a morte da grande jornalista da Globo, Glória Maria, continua dando muito o que falar.



A notícia da vez, é sobre uma sensitiva, que revelou que a famosa irá reencarnar na própria família e as filhas são o motivo surpreendente.



Para melhor entender, acontece que a astróloga Monica Buonfiglio, uma das mais renomadas da área, publicou um vídeo em suas redes sociais onde ela afirma que Glória Maria vai reencarnar próxima das filhas.

Ainda segundo a sensitiva, ela falou que a análise do mapa astral mostra a forte relação que Glória Maria sempre teve com as suas duas filhas, Laura e Maria, e que ia continuar sendo assim.



“A Gloria ainda reencarna no seio da família dela, com as duas filhas. Toda a carta diz que ela está bem, com as filhas que ela tanto ama”, afirmou a sensitiva.

Mais sobre as revelações da astróloga

A astróloga também contou que de acordo com sua leitura, Glória Maria teve um encontro de vidas passadas com as pequenas. Para quem não sabe, as filhas da jornalistas são adotadas, e o encontro aconteceu no ano de 2009.