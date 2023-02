Show de Estrelismo? Gabriel deixa BBB23, menospreza fãs na porta da Globo e finge não ouvir pedido

Gabriel Fop foi o eliminado do BBB23 na noite da última terça-feira e está dando o que falar. As polêmicas envolvendo o ex-participante continuam e, aparentemente, está longe de chegar ao fim. O modelo saiu da casa mais vigiada do Brasil causando a maior polêmica ao ignorar os fãs na saída do Projac.



O ex-affair de Bruna Griphao estava se preparando parar dar uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, no programa Mais Você, da Globo e se limitou a dar apenas um “tchauzinho” simples aos fãs que estavam na porta da emissora chamando pelo nome do modelo.



Ao passar pelos seus admiradores, que suplicavam pela atenção, Gabriel Fop passou batido, sem nem ao menos cumprimentar os fãs. No vídeo postado nas redes sociais, o fã chegou a afirmar as críticas que o modelo vêm recebendo nos últimos dias. “É, gente. O Gabriel é isso mesmo que vocês estão vendo”, disse.



É claro que a internet não perdoou a atitude do rapaz e foi duramente criticado pelo ataque de estrelismo. “Ele simplesmente achou que seria o maior jogador da edição, foi o pior e deve tá querendo excluir essa experiência da vida dele”, teorizou uma segunda internauta. “Parça, se você é fã desse cara você merece ser ignorado por toda e qualquer pessoa do mundo”, disse um internauta.

Após a eliminação de Gabriel Fop do BBB23, a participante Paula foi duramente criticada nas redes sociais ao protagonizar uma cena de choro com a saída de Gabriel Fop. Ambos estiveram na Cada de Vidro, antes de começar o programa, e jogou em dupla com o modelo na primeira semana de jogo.

Paula se mostrou extremamente abalada com a eliminação do brother e foi possível ver, ainda ao vivo, a biomédica caindo no chão de joelhos. Logo ela foi acudida por Fred Nicácio. “Tudo o que eu podia ter feito pelo Gabriel, eu fiz”, disse Paula aos prantos.