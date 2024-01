Simaria exibe corpão e revela novo procedimento estético: 'Um dia de beleza'

A sertaneja Simaria agitou a web ao surgiu usando um look ousado, composto por um top decotado cheio de pedrarias, saia preta de cintura baixa, e exibindo a sua calcinha fio-dental. Ela ainda apostou em luvas pretas e deixou a barriga de fora para mostrar a lipo que fez entre 2021 e 2022. "Bom, gente, eu tinha um segredo pra contar pra vocês. Em 2021 ou 2022, eu fiz uma lipo, e está aqui o resultado", afirmou a irmã de Simone Mendes.

No último sábado (20), Simaria compartilhou um vídeo em seu canal do Youtube com o seguinte título: "Um dia de beleza comigo". A sertaneja expôs que fez tratamentos para a diminuição da flacidez e celulite das pernas e abdômen, além da retirada de manchas e estímulo da produção de colágeno no rosto e no colo.

Os procedimentos foram feitos pelo dermatologista Alberto Cordeiro que também cuida da pele de Ivete Sangalo e Sabrina Sato. Confira: