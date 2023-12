Simone Mendes e Simaria se reencontraram em casamento do irmão: 'Se abraçaram'

Após meses sem serem vistas juntas, Simone Mendes e Simaria se reencontraram . As ex-"coleguinhas" estiveram no casamento do irmão, Caio Mendes.

Em vídeos compartilhados que viralizaram nas redes sociais, as duas não aparecem interagindo. No entanto, em um vídeo exibido, as cantoras se abraçam, beijam e conversam olho no olho.

Nas imagens, Simaria aparece buscando a irmã para um abraço. Simone mostra um pouco de constrangimento com a situação, mas as duas ficam um tempo abraçadas e conversam. Depois, Simaria fala com o sobrinho, e elas seguem para uma foto ao lado dos noivos.

Simone e Simaria colocaram um fim na dupla em agosto de 2022 após 18 anos. Na época, as duas demonstraram um desgaste na relação. Simone Mendes lançou a carreira solo em janeiro deste ano. Ela chegou a dizer que foi bloqueada pela irmã. Simaria se prepara para lançar a nova fase da carreira.