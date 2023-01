Tadeu Schmidt dá pista de poder inédito que vai mexer com BBB 23

Tadeu Schmidt apareceu em uma nova chamada do BBB 23 na noite desta terça (3). O apresentador revelou que as estalecas --moeda fictícia que serve para comprar bens de consumo dentro do reality-- poderão ser utilizadas para adquirir poderes que irão mexer com o jogo. "É só uma hipótese", ironizou ele.

O spoiler foi revelado pelo contratado da Globo no intervalo da novela Travessia. Ele, no entanto, não deu mais detalhes sobre como o recurso será utilizado.



"Este ano, [a casa está] lotada de novidades. Isso não é papo de vendedor não, viu? Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagine se desse para comprar vantagens no próprio jogo? Mas é só uma hipótese, longe de mim querer dizer alguma coisa com isso. Já falei demais", disse Schmidt.



Nesta terça, Boninho também surgiu com novidades sobre o reality, mas decepcionou os fãs da atração ao mostrar apenas alguns pedaços da residência onde os participantes ficarão confinados.

Em vídeo publicado no Instagram, o marido de Ana Furtado apareceu em clima de mistério para revelar um pouco dos detalhes que fazem parte da residência dos brothers e sisters.



"Não conta para ninguém, mas deu para dar mais uma espiadinha na casa. Olha só", diz ele na gravação. Na sequência, ele mostrou a grama da área externa, um pedaço da piscina e alguns itens decorativos.

Usuários do Twitter, que aguardavam ansiosamente pelo spoiler, não pouparam reclamações ao diretor do programa da Globo. "Obrigada, Boninho, eu estava realmente preocupada se ia ter grama na casa", ironizou a internauta identificada como Vi.



"Acho tão sem graça esse suspense que o Boninho faz com a decoração da casa do BBB, porque geralmente ela é horrível. Eu quero saber de spoiler de quem vai entrar, não dessa cafonice que é a casa", reclamou o usuário Leo Evangelista.