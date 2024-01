Tadeu Schmidt revela desejo de participar do BBB24 e interesse da família: 'Faria

Tadeu Schmidt vai comandar o programa do 'BBB 24' pelo terceiro ano consecutivo e durante a coletiva de imprensa do reality show que aconteceu nesta quinta-feira (04), o apresentador falou sobre um interesse de participar do programa, além de revelar que sua filha, Valentina, tem muito interesse no programa também.

"Hoje em dia adoraria participar. A primeira vez que entrei na nova casa foi hoje e fiquei imaginando o que faria em cada cômodo", brincou o apresentador. Em seguida,Tadeu falou sobre a filha: "A Valentina iria muito pela experiência. Aquilo é para algumas dezenas de pessoas no país todo.

Muitas gostariam e só algumas passam [por isso]", entregou ele. Por fim, ele falou sobre como o formato do reality show mudou e sobre como vê a evolução dos participantes, assumindo que acredita que valha a experiência.