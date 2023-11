Thais Fersoza responde comentário de seguidora e concorda: 'Está mais bonita'

Thais Fersoza respondeu o comentário de uma internauta sobre o corpo dela. "Agora você está mais bonita, estando mais cheinha", comentou a seguidora. A esposa de Michel Teló concordou.

"O importante é estar saudável, né? Mas, sim, uns quilos a mais estavam fazendo falta não estava com corpo bonito. Agora, estou conseguindo ganhar músculo, ajustar pra ficar de um jeito que, além de saudável, eu me sinta bem! Tá valendo super a pena", disse ela.

A atriz havia compartilhado com os mais de 15,1 milhões de seguidores um pouco da sua rotina de treinos, com um vídeo publicado nas redes sociais durante a semana.

"A rotina faz parte do meu dia a dia, mesmo flexibilizando os horários, ela rola. Vem comigo nesse treino delícia", escreveu ela, na legenda da publicação. Na pandemia treinava até sem aparelhos! Só com peso do corpo, caneleira", continuou.