Thiago Servo retoma carreira de cantor após ser preso injustamente

Thiago Servo, que fez dupla com Thaeme e Thiago até 2013 e integrou o elenco da oitava edição de “A Fazenda”, da Record TV, está prestes a entrar em estúdio com seu mais novo repertório, após um hiato de seis anos longe da mídia. Em 2016, o cantor foi preso injustamente por falta de pagamento de pensão alimentar.

A negativa da paternidade somente aconteceu após a mãe não aparecer com a criança para realizar exames de DNA por ao menos três vezes. Na ocasião, a Justiça determinou que o artista não era o pai da criança.



Agora, longe dos problemas e totalmente conectado ao trabalho, Thiago comemora a nova fase falando sobre as expectativas: “São as melhores possíveis! Estava com saudade de dar entrevistas, ensaiar, fazer shows”, contou Thiago, em um bate-papo com o site OFuxico.



Para compor letras que homenageiam o empoderamento feminino, Thiago fez um mergulho nas obras de Roberto Carlos, Tim Maia, Djavan. Revisitou canções de Marvin Gaye e Barry White e o resultado, até o momento, foi o lançamento de três novas canções: “Pós-Balada”, “Mexe Comigo” e “Kamikaze”. Agora em abril, Thiago lança “Xodó”, música de sua autoria com Matheus Castro.



“Fiz uma espécie de laboratório nesse tempo de recolhimento. Aproveitei para compor, estudar mais música, ouvir outros estilos. Tudo o que tem muito sentimento envolvido me toca, e acho que isso, de alguma forma, meio que inconscientemente, está contribuindo para a minha arte”, contou.

“E a gente já tem tido o feedback da galera, mas sem nunca esquecer de ter os pés no chão. Mais do que criar expectativas, eu tenho experimentado curtir cada etapa, principalmente porque fiquei um bom tempo parado”, acrescentou o músico.



A respeito do tema “empoderamento feminino”, Thiago contou que tem aprendido muito sobre a consciência coletiva para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. “Conversei com muitas delas, ouvi diversas histórias e, apesar do que já foi conquistado, acredito que ainda estamos muito distante de um lugar ideal”, argumentou o músico.



Nesta sua nova fase, Thiago também tem planos e sonhos. Um deles é realizar feats (parcerias, em inglês). “Tem muita gente; gostaria de fazer um feat com a Gloria Groove, com a Ana Castela, Ludmilla, Alcione, Negra Li, Luísa Sonza“, listou ele.

Mas antes disso, Thiago pretende rodar o Brasil com seu mais novo show. “Já estamos 70% adiantados, construindo tudo com muito carinho e logo mais abriremos a agenda. Acredito que para o mês de junho ou julho, no máximo”, contou.



Thiago encerrou a entrevista avisando que está solteiro e que, mesmo focado no trabalho, não abre mão de ter uma nova paixão em sua vida. “Eu sou pisciano, né, sou um cara bastante apegado, bem romântico, bem intenso. O lado bom [de se estar solteiro nesse momento] é o fato de estar focado nesse meu projeto, mas, se vier, será abençoado! Vou ficar amarradão, porque é bom ter alguém para ficar na nossa vida, ao nosso lado”, disse.