Tiago Abravanel deve ganhar programa em emissora do avô, Silvio: 'Programa Livre'

O SBT está promovendo alterações em seu quadro de colaboradores para o ano de 2024, e há indícios de que Tiago Abravanel pode ganhar destaque na grade da emissora. Segundo informações do jornalista José Armando Vannucci, o neto de Silvio Santos está cotado para apresentar um programa em sua própria família televisiva.

O artista é considerado um dos profissionais que serão avaliados para liderar o novo 'Programa Livre', uma atração que ganhou notoriedade nos primeiros oito anos com Serginho Groisman à frente. Contudo, conforme adianta o jornalista Flavio Ricco, a nova versão do Programa Livre terá uma abordagem distinta da conduzida pelo apresentador do 'Altas Horas' no passado.

Esta não seria a primeira incursão de Tiago Abravanel como apresentador no SBT. Em 2019, ele comandou o reality gastronômico 'Famílias Frente a Frente', que, embora não tenha conquistado grande audiência, agora pode abrir caminho para um novo programa totalmente dedicado à Tiago.