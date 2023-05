Tina Turner: Herança de US$ 300 milhões vira alvo de disputa e polêmica

Tina Turner morreu em 24 de maio e a disputa por sua herança de US$ 300 milhões promete ganhar os jornais do mundo. Em entrevista ao programa de TV francês “TPMP”, Afida Turner, nora da cantora, demonstrou total desconforto em falar a respeito do assunto.

Viúva de Ronnie Taylor, filho de Tina, Afida contou que cerca de 47% do espólio irá para o marido da cantora, Erwin Bach, e o restante para o filhos. A fortuna de Tina Turner, que residia oficialmente na Suíça e tinha casa no sul da França, está avaliada em quase US$ 300 milhões, segundo o programa. De acordo com Afida, cerca de 47% do espólio irá para o marido da cantora, Erwin Bach, e o restante para o filhos.

Tina Turner teve quatro filhos ao longo da vida. Dois biológicos, Craig e Ronnie, e dois que eram apenas de seu primeiro marido, Ike, chamados Ike Turner Jr. e Michael Turner. Tina, porém, os adotou depois da morte da mãe deles, Lorraine Taylor.

Porém, segundo Afida, Tina nunca teria adotado legalmente os dois filhos de seu ex-marido que ela criou. “Então, os únicos de ‘sangue’, como se diz, os descendentes de Tina Turner, seriam Craig e Ronnie”, contou.

Em 2018, o filho mais velho, Craig, com quem teve aos 18 anos com o saxofonista Raymond Hill, morreu de aparente suicídio aos 55 anos. Quatro anos depois, o caçula, Ronnie, morreu em decorrência de um câncer. Já Ike Turner Jr nasceu em 1958, e é fruto do relacionamento de Ike com Lorraine Taylor. Considerado como um filho por Tina, foi adotado por ela após a morte de Lorraine. O mesmo aconteceu com Michael Turner, nascido em 1959.

OS ÚLTIMOS ANOS DA RAINHA DO ROCK

Tina Turner morreu em 24 de maio, aos 83 anos depois de um longa batalha contra um câncer intestinal.

Em dezembro de 2022 seu filho caçula, Ronnie Turner, morreu devido a problemas respiratórios e câncer.

Seu filho mais velho, Craig Raymond Turner, se suicidou em julho de 2018.

Em 1978 Tina Turner se livrou de um matrimonio abusivo que vivia ao lado de Ike Turner, seu parceiro na música. Em seguida ela deu início a uma vitoriosa carreira solo.

Em 2013 Tina se casou Erwin Bach depois de longos anos de amizade.

Os últimos anos de Tina Turner foram marcados por problemas de saúde, incluindo um câncer e um derrame cerebral.

Em 2016 ela foi diagnosticada com câncer no intestino e no ano seguinte submeteu-se a um transplante de rim. Ela recebeu um rim doado por seu marido, Erwin Bach.

Fontes próximas relatam que Tina chegou a pensar em eutanásia assistida quando recebeu o diagnóstico da doença, mas ela recuperou a vontade de viver após o transplante de rim.