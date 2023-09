Triumph realiza "Street Triple Day" em 16 de setembro no Brasil

Triumph Motorcycles Brasil promoverá, no sábado, dia 16 de setembro, o “Street Triple Day” em todas as 29 concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil.

Segundo a montadora, durante todo o dia, os clientes poderão conhecer e agendar test-rides da mais nova moto lançada pela montadora: a naked Street Triple 765 RS, disponível nas cores amarelo, cinza e vermelho, a partir de R$ 68.990,00. A motocicleta possui a potência líder da categoria, além de especificações de freios e tecnologia de alto nível, proporcionando ao piloto uma pilotagem precisa e esportiva. Veja os modelos na galeria do topo.

A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo e fábrica em Manaus. A marca oferece um portfólio completo do mercado entre as marcas premium, com três pilares principais de produtos: Clássica, Adventure e Roadster.

Triumph também é a maior fabricante britânica de motos e possui cerca de 700 concessionárias em todo o mundo.

Com um histórico glorioso em corridas, a Triumph tem inovado e expandido seus horizontes, anunciando recentemente sua entrada nos mundos do Motocross e do Enduro, bem como um novo esforço para participar de competições esportivas com a criação do histórico Triumph Racing Team em parceria com Thierry Chizat-Suzzoni, um dos proprietários de equipes mais experientes e bem-sucedidas do esporte.

Para mais informações da campanha, acesse as redes sociais da Triumph Brasil: Instagram(@triumphbr) e Facebook (www.facebook.com/TriumphMotorcyclesBrasil/)