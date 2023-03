Vai ter Cachorrada! Gil do Vigor está de volta ao reality

Se tem uma coisa que quase todo ex-BBB fala, é que gostaria de voltar à casa mais vigiada do Brasil. É verdade que há uma meia dúzia que não quer ouvir falar nessa passagem da vida, mas voltar ao game ou simplesmente entrar na casa é sim um desejo praticamente coletivo. E Gil do Vigor, um dos participantes mais marcantes da história do reality show, terá esse privilégio.



O Rei da Cachorrada vai dar o ar da graça no “BB23”, mas estará na casa sozinho. Gilberto entrará no ambiente do reality no próximo dia 27 de abril, dia seguinte à decisão da atual edição.

Essa será a primeira vez que o economista e influenciador digital irá pisar na casa que o popularizou, desde que participou do reality, em 2021.

O QUE GIL DO VIGOR VAI FAZER NO ‘BBB23’

O ex-brother, que atualmente mor anos Estados Unidos, onde se dedica aos estudos de PhD, vai desembarcar diretamente nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Ele vai acompanhar os ganhadores da promoção “Amstel e Você na Casa do BBB”. Os cinco sortudos e seus acompanhantes viverão um dia como brothers e sisters.

Felicíssimo com a oportunidade de poder voltar à casa, ele comemorou: “Em 2021 consegui realizar esse sonho e fui muito feliz ali dentro. Só de pensar que vou pisar ali novamente faz passar um filme na minha cabeça de tudo o que vivi no programa. Estou ansioso para vigorar na casa mais vigiada novamente”, disse o ex-BBB.