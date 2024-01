Vanessa Lopes surta na casa do BBB 24 e colegas ficam preocupados: 'Desistir'

Parece que Vanessa Lopes não está aguentando a pressão de estar confinada no Big Brother Brasil 24. Chorando muito ao desabafar com os participantes, a influenciadora digital afirmou que gostaria muito de desistir do programa, porém, deu detalhes do motivo de não ter apertado o botão.

Na sala da casa, Vanessa falou com Beatriz e Alane sobre os participantes serem atores. "Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas. Gente, vocês são atores será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde?", disparou a famosa.

Na sequência, explicou por que não vai desistir do programa. "Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assinei o contrato", afirmou Vanessa. "A casa está toda preocupada com você. Calma", disse Marcus. "Vanessa, respira. Desistir não é uma opção", avisou Alane.

Vanessa começou a chorar e chegou a citar Juliette, campeã do BBB 21. "Parece que todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette. Eu não queria ser uma Juliette, gente!", disparou a famosa. "Acho que você precisa falar com a psicóloga", orientou Leidy.

"Estou com medo, mas está tudo bem. Eu tô bem, real. Não precisa se preocupar, já aconteceu isso comigo na minha vida. Eu passei um ano [] Gente, é sério, eu tô bem", desabafou a famosa. Os brothers acalmaram a sister e Vanessa disse que iria procurar o psicólogo do programa. Confira: