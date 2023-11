Veja momento exato em que Isabelle Drummond teve carro roubado: "Correu'

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato do assalto que a atriz sofreu na última quarta-feira (22), no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.

A imagem mostra que a atriz estacionou o carro no momento em que bandidos descem de outro veículo e começam o assalto. Ela estava acompanhada de uma amiga e do seu motorista. A eterna Emília do 'Sítio do Picapau Amarelo' foi rendida por criminosos que roubaram bolsas de luxo e aparelhos eletrônicos.

Segundo informações da Polícia Militar, alguns pertences da atriz foram localizados por meio do rastreador de um celular roubado. Confira o vídeo: