Vera Fischer comemora 72 anos e se declara à família e fãs: 'Continuem perto de mim'

Nesta segunda-feira (27), Vera Fischer compartilhou um vídeo no Instagram, falando sobre seus 72 anos de vida e comemorando a data.

"Hoje estou fazendo 72 anos de vida, muito bem vividos. Estou muito feliz, tenho uma família linda, gatinhos que eu amo, tenho pessoas maravilhosas a minha volta, tenho fãs deslumbrantes, pessoas que me amam e eu amo de volta. Hoje é um dia de agradecer muito a cada um de vocês. Vocês fizeram com que eu estivesse viva e bem até agora.", disse ela.

"Muitos trabalhos, momentos felizes, público lotando o teatro, me dá uma felicidade imensa. Só tenho a agradecer e desejar a vocês toda a felicidade do mundo, do jeito que estou me sentindo. Continuem perto de mim, que vou continuar perto de vocês. Uma vida feliz para todos e muito obrigada, do fundo do meu coração.", completou a atriz.