Vida e futuro no encontro entre alunos e a obra Geraldo Espíndola

Estudantes campo-grandenses de sete escolas estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino (Reme) estão vivendo uma experiência cultural e humana única nestes meses de agosto e setembro. A motivação é oferecida pelo Projeto "Nossa Escola Canta", com a voz, a música e a poesia do instrumentista, compositor e intérprete Geraldo Espíndola.

Além de promover o contato mais íntimo com a produção musical e poética do consagrado artista sul-mato-grossense, a iniciativa estimula o acesso às manifestações culturais no ambiente escolar, difundindo incentivo a itens fundamentais à humanidade, como a vida, a preservação da natureza, o amor, a paz e a convivência fraterna entre as pessoas. O projeto é uma realização da Quiquiho Produções, financiado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), da Prefeitura de Campo Grande, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Secretaria Municipal de Educação.

Para este projeto, o repertório selecionado por Geraldo Espíndola tem estas canções, todas autorais: "Cunhatayporã", "Kikio", "Vida Cigana", "Raça das Matas", "Tuiuiu Jaburu", "Deixei Meu Matão", "Não Violência", "A Fonte da Ilusão" e "Na Solidão do Caipira". As escolas da Reme que participam são: E.M. Irmã Edith Coelho Netto, E.M. José Dorileo de Pina, E.M. Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, E.M. Doutor Plínio Barbosa Martins, E.M. Desembargador Carlos Garcia de Queiroz, E.M. Elízio Ramirez Vieira e E.M. Professora Eulália Neto Lessa.

POESIA AFIRMATIVA

Um dos idealizadores e criadores da Música Popular Urbana de Mato Grosso do Sul, Geraldo Espíndola faz de suas composições um grito poético e sonoro que soa com a beleza natural de quem canta a pureza de ambientes como o Pantanal e sagas humanas, como a dos índios e povos originários. A influência de ritmos e estilos universalizados, como o folk, o pop-rock e as múltiplas escolas latinas de sonoridades enriquecem o seu acervo autoral, um dos mais importantes do País.

"Falo da preservação da natureza, do patrimônio histórico que é nosso Pantanal, da água de beber do planeta. Porque tenho consciência que a gente precisa fazer alguma coisa, porque atrás da gente vem mais gente, e virá mais gente, e mais gente", salienta Geraldo. "A gente tem que pensar no futuro de toda humanidade. É fundamental que a gente seja um povo limpo, civilizado, sem violência, e que cuide das coisas do planeta como quem cuida do bebê da gente".

Ele já foi gravado por artistas famosos e de vários gêneros musicais, entre os quais Zeca Baleiro, Elza Soares, Almir Sater, Raça Negra, Lecy Brandão e Tetê Espíndola, sua irmã. As poesias encaixadas nas notas e nos timbres únicos de sua voz compõem uma obra musical ativista em favor da vida, da paz e do amor. Com o projeto, os estudantes ficam mais próximos e mais íntimos do produto de um inspirado criador, até porque fazem parte de um segmento social que nem sempre ouvem ou assistem com frequência, nos programas de rádio e TV, a música dos autores de seu Estado.

Assim comentam sobre Geraldo Espíndola e seu trabalho duas das grandes celebridades musicais do País:

Zeca Baleiro: "Sou grande fã da obra do Geraldo, de quem gravei Cunhatayporã para a trilha sonora do filme `Carmo´, dirigido por Murilo Pasta".

Elza Soares: "Ah, foi lindo gravar com o Geraldo. Lindo, lindo! Nós fizemos um trabalho de jazz, que foi muito lindo. Porque ele é um grande compositor. Eu me senti muito honrada também por participar do trabalho dele. Foi maravilhoso".