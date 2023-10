Vídeo: cantora revela caso de 4 anos com Manoel Gomes e contradiz entrevista de 2020

Após a repercussão do caso entre Maria Reis e o dono do hit Caneta Azul, Manoel Gomes, a cantora Vitória Vik revelou na 4ª feira (4.out.23), que está há quase quatro anos em um relacionamento com o influenciador.

Ao colunista Léo Dias, a cantora alegou que conheceu o artista durante as gravações do programa Rodrigo Faro em 2019 e logo se encontraram no aniversário de Manoel Gomes. "Eu o conheci no programa do Rodrigo Faro [Hora do Faro, exibido pela Record] e depois de uma semana nos reencontramos, através de um amigo comum, a quem ele falou que queria me reencontrar. Nos vimos no aniversário dele, em Santo André (SP). Depois disso, começamos a namorar e ele me pediu em casamento - tem vídeo por aí [do momento], com milhões de acessos", disse a baiana.

Vitória Vik afirmou que eles se comunicam diariamente e que se ausentou por dois meses, diante de um acidente que resultou na morte de sua filha. A baiana revelou ainda sua insatisfação com o artista que assumiu um suposto relacionamento com Maria Reis, com desfecho duas semanas após anunciar nas redes sociais. Ele alega que foi tudo marketing, mas com o pronunciamento da cirurgiã-dentista a história tem ganhado novos contornos.

Segundo Vitória, a nova equipe de empresários de Manoel, estaria afastando o casal. Além disso, Manoel Gomes teria pedido Vik em casamento, mas o ato não foi oficializado. "Esses novos empresários dele agora, a gente não se bate, então esses novos empresários dele é quem tem afastado ele de mim. Mas antes de eu vir para Bahia eu fui lá, tem vídeos da gente cozinhando e tudo na última vez que a gente se viu. Nunca terminamos! Todas as vezes que ele ia para São Paulo ele ficava na minha casa e quando ficava em hotel eu ficava com ele. Estamos juntos desde dezembro de 2019, que foi quando a gente se conheceu, a gente nunca terminou. É lógico que nesse tempo ele ia lá para a terra dele [Maranhão], ele me chamava e eu não podia ir, porque tenho minhas coisas, mas sempre que eu posso eu sempre acompanhei ele, sempre", contou Vitória Vik.

De acordo com Vitória, apesar de toda a polêmica, o relacionamento com Manoel Gomes permanece sólido. A cantora relatou que não quer fama e que foi julgada desde o início do namoro.

Sobre Manoel ter publicado um vídeo nas redes sociais ao lado de Maria Reis, há uma semana, anunciando que estava noivo Vitória revelou o que Manoel argumentou: "Quando eu soube daquilo eu fiquei muito chateada e logo, imediatamente, ele falou que isso foi uma jogada de marketing”. Ela disse que segue firme com Manoel e que Maria só queria 'fama'. "Continuamos juntos, sempre houve esses casos assim. Esse que eu sei que essa menina quer fama, está se expondo, porque quer fama, é igual esse rapaz que foi trabalhar com ele e quando foi trabalhar falou 'você tem que me conhecer melhor. Conhecer o meu trabalho, o Manoel Dias”, contou Vik.



“Eu que sou mulher dele não uso a imagem dele para me promover com o meu trabalho, eu estou com ele há mais de 3 anos e nunca fiz um feat com o Manoel e ele sempre me chama para fazer e eu nunca fiz, exatamente porque eu fui julgada desde o começo e até hoje tem gente que me respeita e tem quem me julga. Eu nunca usei a imagem dele, ao contrário, pode perguntar ao Joabe, ao filho dele, os outros empresários, eu sempre recebi ele em São Paulo, colocava meu motorista a disposição, minha assessoria, eu nunca quis esse lado. Quem conhece e vê o nosso relacionamento sabe que eu e o Manoel temos uma relação muito boa, nem eu tenho maldade com ele e nem ele tem maldade comigo, mas as pessoas ao redor tem”, completou.

Ao portal de Léo Dias, a equipe de Manoel Gomes negou qualquer tipo de envolvimento da cantora Vitória e que existem aproveitadores.

CONTRADIÇÃO

Apesar da versão dada agora por Vitória Vik, no ano de 2020, quando lançou sua música ‘Bebê’ com participação da ex-fazenda Caique Aguiar em São Paulo, Vitória recebeu a jornalista Lisa Gomes para uma entrevista em seu canal. Quando questionada sobre a relação dela com Manoel Gomes, ela diz que conheceu o dono do hit Caneta Azul no programa Hora do Faro da Record TV, mas que nunca existiu um relacionamento. “Não namoramos, só foi ali mesmo no programa do Rodrigo Faro, depois ele queria namorar, mas ele no Maranhão e eu aqui (São Paulo) não dá né?”, disse ela.

Ao ser questionada se sentiu atração por Manoel Gomes, ela desconversou e confirmou que ela e Manoel eram apenas amigos. “Ele é um amor de pessoa, mas não, amizade!”. Além disso, Lisa pergunta se os dois chegaram a sair ou ficar e mais uma vez a resposta é direta e reta: “Não!”.

Assista a entrevista completa:

*Com Portal Léo Dias.