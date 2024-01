Viih Tube abre jogo sobre ter segundo filho com Eliezer: 'Não estamos prevenindo'

Família vai aumentar? A influenciadora Viih Tube deixou os fãs esperançosos nesta quarta-feira (03), ao falar sobre a possibilidade de ter mais um filho com Eliezer. O casal já tem a pequena Lua, mas parece que a primeira filha do casal está mais próxima de ganhar um irmãozinho ou irmãzinha.

Enquanto respondia algumas perguntas de seus seguidores, a ex-BBB afirmou que ela e o marido não estão usando nenhum tipo de método contraceptivo atualmente. Viih ainda brincou com a situação e disse que tudo acontecerá quando Deus quiser.

"Eu e o Eli não estamos prevenindo, então vem quando Deus quiser! Mas ano passado, no meio do ano, eu fiz uma reposição hormonal porque alguns hormônios estavam zerados e eu estava me sentindo muito indisposta, muito mesmo! E acontece com muitas mães pós-parto, um sono, uma sensação ruim de dificuldade para tudo. E agora eu tô um foguete, acordando disposta, porém, inibe a gravidez por um tempo, então, está pra Deus mesmo", contou a famosa.