Virginia Fonseca curte férias com Zé Felipe e os pais dele Leo e Poliana: 'África do Sul'

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe está curtindo uns dias de folga pela África do Sul, em companhia dos pais do cantor, o sertanejo Leonardo e a influenciadora Poliana. Eles partiram de viagem na última sexta-feira (19), e vêm compartilhando com os seguidores os registros dos passeios.

Em seu perfil no Instagram, a empresária mostrou o grupo chegando a um hotel luxuoso, cinco estrelas, cuja diária pode chegar a custar R$ 30 mil por casal.

Grávida do terceiro filho, Virginia também dividiu com seus seguidores detalhes da suíte em que ela e o marido estão hospedados. Em vídeo, ela apresentou a cama, um chuveiro que tem vista para a floresta que rodeia o quarto, além de banheira e piscina. Confira: