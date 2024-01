Virginia Fonseca mostrou detalhes da construção de sua nova mansão em vídeo para o seu canal no Youtube. Nas imagens, a influencer, que é casada com Zé Felipe, aparece caminhando pela construção com a equipe e revela alguns detalhes de como serão os cômodos do novo lar.

Um detalhe que chamou atenção dos fãs foi seu quintal. A influencer decidiu replantar uma árvore centenária no jardim. No mercado, uma unidade pode ser adquiria por aproximadamente R$ 35 mil. "Ali vai vir uma Centenária. Uma Oliveira de cem anos.", disse ela, empolgada. A mansão contará com lareira externa, ofurô, e estacionamento gigante e contará com carrinho de golfe para transitar pela propriedade. Confira: