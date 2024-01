No vídeo, Zé, que já tem Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, com Virginia, fica boquiaberto ao saber da novidade. Ele chega a contar que sonhou com uma nova gravidez da influencer, com quem ele está desde 2020. Os dois se casaram em 2021.

Virgínia Fonseca anuncia terceira gravidez com Zé Felipe: 'Ainda estamos em êxtase' No vídeo, Virginia ainda dá detalhes de como suspeitou da gestação e de como ficou após descobrir que a família ia aumentar. Horas depois de anunciar publicamente a gravidez, Virginia já havia usado o canal para mostrar a sua reação com a novidade. Confira: