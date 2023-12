Em um vídeo resumindo o trajeto, Virginia explicou que após pousar em Rondonopólis (MT), ela pegaria uma van e viajaria por mais 1h30 para chegar em Itiquira (MT), onde Zé Felipe iria se apresentar.

Revelando todos os detalhes para os seguidores, a influenciadora fez questão de filmar a reação do marido no momento em que ela chegou no quarto para surpreendê-lo. Desacreditado, o herdeiro de Leonardo continuou deitado sem esboçar nenhuma reação pela surpresa.

"Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do video por 15 minutos ou mais. Mas foi mara, te amo! Foi tudo incrível e eu estava com saudade de ir em um show seu, galera de Itiquira, valeu pelo carinho", escreveu Virginia. Confira o momento inusitado: