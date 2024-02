Viviane Araujo revela que fantasia de carnaval 2024 será mais leve: 'Aproveitar'

Viviane conta que o público pode esperar fantasias leves e nada volumosas. "Quero vir com menos fantasia neste ano, o menos possível (risos). Quero mesmo brincar e aproveitar, sem nada me atrapalhando", diz em entrevista para a Revista Quem, mostrando o resultado completo do ensaio que fez para o fotógrafo Pino Gomes, após ter dado um spoiler das fotos nas redes sociais. Confira: