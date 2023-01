Voltaram? Neymar é flagrado durante passeio com sua ex-namorada, Bruna

Neymar, sem sombra de dúvidas, é um dos jogadores mais famosos do Brasil. Atualmente, o craque vem morando em Paris, na França, onde atua pelo PSG. Mas, não é somente por conta de sua vida pessoal que o atacante da seleção brasileira se destaca.



A vida amorosa de Neymar sempre atraiu muitos comentários por parte da mídia. Apesar disso, o jogador costuma ser muito discreto quanto ao assunto e foram raras às vezes que o famoso decidiu assumir algum compromisso sério diante do público.

Contudo, nos últimos dias, surgiram rumores de que Neymar estava se reaproximando da ex-namorada, Bruna Biancardi. Tanto que eles passaram as festividades de final de ano juntos. Como o craque não feio ao Brasil, ele ficou em Paris com a família e amigos.

Neymar foi flagrado na companhia de Bruna, sua ex-namorada (Foto: Reprodução)

Em alguns registros compartilhados nas redes sociais, algo que chama atenção é a presença de Bruna Biancardi. A gata apareceu em vários registros com amigos do jogador. Aliás, uma nova prova de que os dois estão juntos ganhou forças nos últimos dias.

Neymar foi visto passeando por Paris com a influenciadora digital. A gata, ao que parece, vem passando os últimos dias na casa do atacante. Registros do passeio, no entanto, não foram compartilhados nas redes sociais do jogador do Paris Saint-Germain.