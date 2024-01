Wanessa Camargo agita banho de piscina ao fazer revelação sobre ela e Dado: 'Quase'

Em conversa com alguns brothers na piscina do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo abriu o coração sobre seu relacionamento com Dado Dolabella. Em um breve desabafo apaixonado, a filha de Zezé di Camargo detalhou sua relação com o ator.

"Estou muito comprometida, não sou casada, mas quase casada. É um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito tudo", disparou, apaixonada.

Vale lembrar que, Dado e Wanessa já haviam namorado em 2000, porém, acabaram terminando em 2004 e, atualmente, estão juntos desde 2022.