Xuxa confessa que irmã morreu sem falar com ela e desabafa sobre motivo de briga

Xuxa concedeu uma entrevista emocionante para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e comentou algo que talvez quase ninguém soubesse: ela morreu sem falar com a irmã. Se você não sabe, recentemente morreu Mara Meneghel, vítima de de embolia pulmonar.



Ela morava em Barcelona e estava brigada com a rainha dos baixinhos por divergência política. Não é segredo para ninguém que Xuxa declarou apoio a Lula, mesmo deixando claro que nunca foi petista. Mas, ela nunca gostou da gestão anterior, então, escolheu seu lado nessa eleição. Sua irmã era eleitora de Bolsonaro e isso gerou briga entre elas.



Para o jornal, Xuxa detalhou o desentendimento: “Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo. Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim. É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”.



A perda abalou Xuxa e até pessoas que acompanhavam de fora. Agora, saber que elas morreram sem se falar, com toda certeza é um baque ainda maior.