Xuxa lamenta falta de respeito no velório de Pelé: 'Por que tem gente sorrindo?'

Xuxa Meneghel se revoltou com o comportamento de parte das pessoas que foram até o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022). A apresentadora deixou um comentário para consolar Kely Nascimento, filha do "rei do futebol", e aproveitou para compartilhar a sua indignação com o que considerou uma falta de respeito.

A herdeira do ex-jogador compartilhou uma foto em que o irmão, Edinho Nascimento, aparece ao lado do caixão do pai. "Que forte essa imagem, mas por que tem gente sorrindo?", questionou a mãe de Sasha Meneghel, nos comentários da publicação no Instagram.



A crítica de Xuxa não foi bem recebida pelos seguidores de Kely. "Como você é sem noção? Você está lá para saber? Podiam estar conversando sobre o Pelé relembrando fatos engraçados com ele, e não tem nada demais nisso. Mania de prejulgar as pessoas que você tem. Que coisa feia", respondeu Iná Pironi.



"Porque são seres humanos. Em todo velório sempre tem alguém contando uma piada para quebrar o clima pesado. Você que vive em outro mundo", acrescentou Mari Dionizio.

O corpo de Pelé foi velado na segunda (2) e na terça (3) na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo. Em seguida, o caixão seguiu em cortejo até o Memorial em que o atleta seria enterrado --passando em frente à casa da mãe dele, Celeste, que tem 100 anos.