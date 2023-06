Zé Felipe e Virginia Fonseca organizam festa de luxo para Maria Alice

Nesta terça-feira, 30 de maio, Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, está completando dois anos de vida. Como era de se esperar, a pequena ganhou uma festança com tudo de direito de seus papais, que quiseram celebrar a data em grande estilo.

A festa aconteceu em Goiânia, e em fotos feitas pela fotógrafa, logo de cara era possível ver um unicórnio branco gigante como peça central da decoração, e o objeto contava com uma coroa de flores. Várias vezes, a primogênita de Zé e Virginia subia em cima do animal.

A mesa principal ainda contou com um teto recheado de balões coloridos, dando muita cor e vida ao local, deixando tudo ainda mais especial. As mesas contavam com panos rosas nos pratos e torres com unicórnios no centro de cada uma. Aliás, o cavalo mágico e alado era tema da lembrancinha final.

O bolo seguiu a temática da festa de Maria Alice, assim como alguns pirulitos e picolézinhos, que tinham uma ferradura desenhada. Um mini playground com piscinas de bolinha, escorregador e pula-pula também foram contratados por Zé Felipe e Virginia Fonseca.

DECLARAÇÕES DE ANIVERSÁRIO

Em seu Instagram, Virginia parabenizou Maria Alice: “Hoje minha Totoca Alice completa dois anos de vida. Gente, como passou rápido. Maria Alice, você veio e pegou todos de surpresa, você chegou em um momento que eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer e no exato momento que eu soube que viria você, minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade!”

“Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus! Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto para você. Você transformou nossa vida para melhor! Você é nossa alegria, nossa paz, nossa vida. Obrigada por ser exatamente assim, obrigada pelos sorrisos, gargalhadas, pelos beijos e abraços que você não gosta muito de dar, mas dá as vezes e são os melhores!”, continuou ela.

“Eu peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele te livre de todo mal, de toda inveja, de qualquer enfermidade, que você tenha muita saúde, felicidade, paz e sabedoria! Nós te amamos mais que tudo, meu amor, grata pela sua vida, dois aninhos de muita felicidade e esperteza. Estou de olho Maria Alice. Te amo muito, feliz seu dia”, concluiu Virginia ao compartilhar fotos da filha.

DECLARAÇÃO DE ZÉ FELIPE

Zé Felipe também usou sua conta no Instagram para postar uma foto em que aparece com a herdeira e se declarar na data especial: “Hoje é um dia muito especial. Dois anos da minha filha! Dois anos que descobri o amor mais lindo e puro que existe! Maria, que Deus te abençoe e guie sempre nos passos do caminho dEle”.

“Muita saúde e coisas maravilhosas na sua vida. Seu pai sempre vai estar do seu lado para tudo, te amo! Obrigado meu Deus pela oportunidade de, tão jovem, ter uma família abençoada. Toda honra e glória a ti meu Deus. Te amo filha! Feliz aniversário”, escreveu o cantor. Além de Maria Alice, Virgínia e Zé também são pais de Maria Flor, de sete meses.