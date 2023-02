Semifinalista do The Voice Kids, campo-grandense Matheus Martins revela detalhes da carreira

O cantor sertanejo Matheus Martins, de 15 anos, é o entrevistado desta 2ª.feira (20.fev.23), do Condcast — um podcast realizado pela Produtora Condado Produções em parceria com o MS Notícias. (Assista acima).



Estrela da música desde os 7 anos, multi-instrumentista e compositor, Matheus vive com a família no Jardim Bonança, na Capital sul-mato-grossense. Desde que iniciou sua carreira, já participou de diversos festivais locais, tendo conquistado um lugar no pódio em alguns concursos, como o FESMORENA — festival de música autoral promovido em parceria com a TV Morena — onde competiu com uma banda de adolescentes de 15/16 anos e, na época, Matheus tinha apenas 11 anos.

Inicialmente, conhecido por aparições em diversos programas locais, Matheus ganhou fama nacional em 2020, depois de ser selecionado para o time de Carlinhos Brown nas Audições Às Cegas — interpretando a música ‘Amor Distante’ — no The Voice Kids. Ele venceu as Batalhas, derrotando Arthur Galvani e Arthur Patta. Também passou na fase Ao Vivo e só foi eliminado pelo campeão Kauê Penna. Com apenas 12 anos, Matheus foi o sul-mato-grossense que chegou mais longe no reality desde o início do programa no Brasil, em 3 de janeiro de 2016, produzido pela TV Globo.



“Temos muito orgulho dele ter chegado nesse nível na competição. Ser semifinalista em um programa do gabarito do The Voice Kids é quase como ter ganho, e no caso do Matheus ele perdeu literalmente para o campeão já que o Kauê Pena que foi o campeão da edição 2020 também era do time Brown e o Matheus chegou junto com ele na disputa (Matheus tinha 12 anos na época e o Kaue 15 anos)”, considerou a mãe de Matheus, em conversa com a reportagem do MS Notícias.

Matheus é de Campo Grande, MS. Ele cantou 'Amor Distante' nas Audições e entrou para o Time Brown do The Voice Kids.Foto: The Voice Kids | TV Globo

A genitora disse que com a conquista da semifinal, Matheus ficou ainda mais empolgado com a escolha pela carreira de cantor e passou a se dedicar ainda mais.



Depois do programa, Matheus já esteve no palco com o astro Michel Teló em Jatei (MS) e participou de uma live do cantor Loubet em São Gabriel (MS).



Recentemente participou de um desafio na internet promovido pela dupla Diego e Victor Hugo, ficando entre os três candidatos que concorria a 1 vaga para gravar um feat com a dupla em Goiânia e competiu de igual para a igual com outros dois candidatos adultos, ficando em 3º lugar na votação pela internet.



Conforme a mãe, a carreira na música passou a ser um sonho de toda a família e eles seguem na busca de novas janelas para mostrar o talento de Matheus ao país. “Eu, como mãe, passei a apoiar ainda mais! Vivo o sonho dele e corremos atrás para realizar! Fizemos inscrição para o Canta Comigo Teen e estamos aguardando resposta”, disse a genitora.



Além de cantar, Matheus compõe e espera gravar em breve suas primeiras músicas. “Ele tem algumas composições... Estamos na expectativa de gravar, porém não tem empresário e nem patrocinador, no aguardo de aparecer alguém”, completou a mãe.



Quando entrou no The Voice, o pequeno Matheus tinha 2 mil seguidores na sua conta no Instagram, atualmente ele conta com 200 mil seguidores na rede social. Já no TikTok, o cantor ultrapassa a marca de 300 mil seguidores. Clique AQUI e vá às redes sociais de Matheus Martins.