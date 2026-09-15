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16 de maio de 2022
Zeca do PT confirma pré-candidatura para Deputado Estadual
ÁGUA É VITAL
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Governo entrega 87, 57 motos e 7 caminhões para a Sanesul
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AJUDA | PANDEMIA
07 de dezembro de 2021
Estado quer isentar 141 mil famílias da conta de energia de 2021 a 2023
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29 de novembro de 2021
Inovação e tecnologia ajudam a aprimorar o saneamento básico
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26 de novembro de 2021
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INFRAESTRUTURA
13 de abril de 2021
Governo leva asfalto e satisfaz anseios de moradores do Distrito de Taunay em Aquidauna
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30 de novembro de 2020
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CASAL DA PASTA
21 de outubro de 2020
Farmacêutica e comerciante são presos traficando R$ 600 mil em cocaína
ENTREVISTA
13 de outubro de 2020
Assista a íntegra da entrevista de Luiz Henrique Mandetta no Roda Viva
CORONAVÍRUS
07 de setembro de 2020
7 de setembro ex-presidente Lula fala ao Brasil
SOLIDARIEDADE
31 de agosto de 2020
MSF atua em mais de 70 países levando cuidados de saúde às pessoas